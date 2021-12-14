Ужасная авария произошла ранним утром на автомагистрали Амасья – Чорум, близ Гекхойюка. Там водитель автобуса не справился с управлением.
Читайте также Еще одно страшное ДТП с маршруткой: 7 травмированных, одна жертва
Авария автобуса в Турции
В результате автобус, в котором находились пассажиры, перевернулся. Предварительно, авария произошла из-за скользкой дороги после дождя. Окончательную причину назовут позже. Транспорт следовал из Измира в Токат.
В Турции перевернулся автобус / Фото Gun Haber
Есть жертвы и много пострадавших
В результате ДТП на месте погибли 2 человека. Кроме того, еще 24 оказались в больнице. По словам медиков, состояние некоторых тяжелое. Были ли среди них иностранцы, пока неизвестно.
На месте инцидента работают полицейские, спасатели и медики.
Два человека погибли, много пострадавших / Фото Gun Haber
ДТП произошло на трассе Амасья – Чорум: смотрите карту