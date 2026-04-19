Психічний стан нападника – нестабільний, невідомо, як він отримав дозвіл на зброю, – Клименко

Голова МВС України Ігор Клименко зазначив, що психологічний стан стрілка у Києві був явно нестабільним. Незрозуміло, як він отримав медичні довідки для володіння зброєю.

Про це повідомив Ігор Клименко у себе в телеграмі.

Яким був психічний стан стрілка у Києві?

Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю – потрібно неодмінно дослідити,

– заявив Клименко.

У межах слідства правоохоронці перевірять, як нападник зміг отримати продовження дозволу на зброю.

Окремо Клименко підкреслив, що масових перевірок власників зброї не планується.

