Київ Кримінал Психічний стан нападника – нестабільний, невідомо, як він отримав дозвіл на зброю, – Клименко
19 квітня, 14:22
Оновлено - 14:47, 19 квітня

Психічний стан нападника – нестабільний, невідомо, як він отримав дозвіл на зброю, – Клименко

Сергій Попович
Основні тези
  • Голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що психологічний стан стрілка у Києві був нестабільним, і незрозуміло, як він отримав медичні довідки для володіння зброєю.
  • Правоохоронці перевірять, як нападник зміг отримати продовження дозволу на зброю, масових перевірок власників зброї не планується.

Голова МВС України Ігор Клименко зазначив, що психологічний стан стрілка у Києві був явно нестабільним. Незрозуміло, як він отримав медичні довідки для володіння зброєю.

Про це повідомив Ігор Клименко у себе в телеграмі.

Дивіться також Клименко відповів, чи мають люди отримати право на збройний самозахист після теракту в Києві 

Яким був психічний стан стрілка у Києві?

Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю –  потрібно неодмінно дослідити, 
– заявив Клименко.

У межах слідства правоохоронці перевірять, як нападник зміг отримати продовження дозволу на зброю.

Окремо Клименко підкреслив, що масових перевірок власників зброї не планується.

Що відомо про стрілянину у Києві?

  • У Києві невідомий відкрив стрілянину біля супермаркету 18 квітня. Відомо, що кілька людей загинуло поблизу магазину, також є жертви у самому супермаркеті, де стрілець утримував заручників.

  • Під час штурму нападник чинив активний збройний опір, що унеможливило його затримання живим. Переговори з ним тривали 40 хвилин, після чого поліція вирішила штурмувати й ліквідувала нападника. Рішення ухвалили після вбивства одного із заручників.