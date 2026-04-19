Психічний стан нападника – нестабільний, невідомо, як він отримав дозвіл на зброю, – Клименко
- Голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що психологічний стан стрілка у Києві був нестабільним, і незрозуміло, як він отримав медичні довідки для володіння зброєю.
- Правоохоронці перевірять, як нападник зміг отримати продовження дозволу на зброю, масових перевірок власників зброї не планується.
Про це повідомив Ігор Клименко у себе в телеграмі.
Яким був психічний стан стрілка у Києві?
Психічний стан нападника явно був нестабільний. Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю – потрібно неодмінно дослідити,
– заявив Клименко.
У межах слідства правоохоронці перевірять, як нападник зміг отримати продовження дозволу на зброю.
Окремо Клименко підкреслив, що масових перевірок власників зброї не планується.
Що відомо про стрілянину у Києві?
У Києві невідомий відкрив стрілянину біля супермаркету 18 квітня. Відомо, що кілька людей загинуло поблизу магазину, також є жертви у самому супермаркеті, де стрілець утримував заручників.
Під час штурму нападник чинив активний збройний опір, що унеможливило його затримання живим. Переговори з ним тривали 40 хвилин, після чого поліція вирішила штурмувати й ліквідувала нападника. Рішення ухвалили після вбивства одного із заручників.