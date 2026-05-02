"У мене всередині є для вас сюрприз": історія порятунку дівчинки, яка проковтнула 17 магнітів

Лікарі Київської дитячої лікарні № 1 врятували 5-річну дівчинку, яка проковтнула 17 магнітних кульок. Цей небезпечний інцидент міг завершитися тяжкими ускладненнями.

Про порятунок дівчинки розповіли у департаменті охорони здоров'я КМДА.

Як рятували дівчинку, яка проковтнула магніти?

Під час обстеження на рентгенівському знімку виявили в шлунково-кишковому тракті дівчинки суцільний ланцюг із магнітів.

Дитину терміново відправили в операційну.

Коли дитину доставили до операційної, вона по-дитячому зізналася нам: "У мене всередині для вас є сюрприз". І справді, "сюрприз" виявився непростим,

– розповів дитячий лікар-хірург Борис Різберг.

Спершу лікарі провели ендоскопічне втручання і без розрізу вилучили зі шлунка 12 магнітів. Але у місцях їхнього тиску було уражено слизову. Та й ще 5 магнітів залишалися у кишківнику.

Тож хірурги вирішили провести додаткове втручання. Решту кульок виявили у товстій кишці.

"Для мінімізації травматизації лікарі застосували інтраопераційну колоноскопію: магніти обережно перемістили та видалили природним шляхом без розширення операційного доступу", – пояснив Борис Різберг.

Таким чином усі 17 сторонніх тіл вилучили.

Важливо! Фахівці застерігають, що множинне проковтування магнітів є вкрай небезпечним для життя. Вони можуть притягуватися один до одного через стінки органів. Після цього тканини затискаються, а кровопостачання порушується.



Є високий ризик пошкодження слизової оболонки, утворення отвору у кишківнику (перфорації) та розвитку перитоніту – одного із найнебезпечніших запалень у медицині.

На щастя, у дівчинки не виявили ані перфорації кишківника, ані перитоніту, ані некрозу тканин.

Лікарі наголошують, що своєчасне звернення по допомогу дозволило уникнути критичних наслідків для здоров'я дитини.

До слова, у березні подібний випадок стався у Черкасах. У Черкаській дитячій обласній лікарні розповідали, як врятували 5-річного хлопчика з ознаками кишкової непрохідності. Він проковтнув 5 магнітів.

Батьки, пам'ятайте! Лікарі просять бути особливо уважними до дрібних предметів, які можуть потрапити до дитячих рук. Яскраві магнітні кульки та деталі конструкторів особливо приваблюють дітей.



Якщо підозрюєте, що дитина могла проковтнути магніт або інший сторонній предмет, негайно звертайтеся по медичну допомогу і не очікуйте появи будь-яких симптомів.

Коли такі випадки є випадковістю, а коли – треба бити на сполох?

Фахівці зауважують, що випадки проковтування не завжди є простими випадковостями.

Завідувач відділення з надання психіатричної допомоги для дітей молодшого віку Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 Володимир Харитонов прокоментував це. За його словами, важливо розрізняти вікові норми та потенційні розлади.

Межа між звичайною дитячою допитливістю та поведінковим розладом зазвичай проходить по віковій позначці у 6 років. До цього віку те, що дитина куштує предмети на смак або намагається помістити їх у ніс чи вуха, найчастіше є проявом природного пізнання довкілля – так малюк досліджує форми та властивості світу,

– зауважив він.

Батькам варто звернути увагу, якщо подібні інциденти трапляються з дитиною старше 6 років, а особливо – якщо вони мають повторюваний характер.

Це тривожний сигнал, тому дитина потребує підвищеної уваги медиків.

Повторне ковтання сторонніх предметів у шкільному віці може свідчити про приховані психоемоційні проблеми або специфічні розлади.

"Тому наполегливо рекомендую консультацію дитячого психолога чи психіатра для виявлення справжніх причин такої поведінки", – наголосив Володимир Харитонов.

28 квітня у дитячій лікарні святого Миколая у Львові розповіли історію, як 13-річний підліток став посмертним донором для 11-річного хлопчика з нефротичним синдромом. Дитину роками підтримував гемодіаліз, а пересаджена нирка дала маленькому пацієнту насолоджуватися нормальним життям. Померлий донор отримав важку черепно-мозкову травму.

А ще раніше у Львові медики видалили 35-сантиметровий клубок волосся зі шлунка 13-річної дівчинки. Вона страждала на синдром Рапунцель – психічний розлад, коли людина їсть волосся, після чого у шлунку формується трихобезоар – щільний клубок із волосся, залишків їжі та слизу.