О спасении девочки рассказали в департаменте здравоохранения КГГА.

Как спасали девочку, которая проглотила магниты?

Во время обследования на рентгеновском снимке обнаружили в желудочно-кишечном тракте девочки сплошную цепь из магнитов.

Ребенка срочно отправили в операционную.

Когда ребенка доставили в операционную, она по-детски призналась нам: "У меня внутри для вас есть сюрприз". И действительно, "сюрприз" оказался непростым,

– рассказал детский врач-хирург Борис Ризберг.

Сначала врачи провели эндоскопическое вмешательство и без разреза изъяли из желудка 12 магнитов. Но в местах их давления была поражена слизистая. И еще 5 магнитов оставались в кишечнике.

Поэтому хирурги решили провести дополнительное вмешательство. Остальные шарики обнаружили в толстой кишке.

"Для минимизации травматизации врачи применили интраоперационную колоноскопию: магниты осторожно переместили и удалили естественным путем без расширения операционного доступа", – объяснил Борис Ризберг.

Таким образом все 17 инородных тел изъяли.

Важно! Специалисты предостерегают, что множественное проглатывание магнитов является крайне опасным для жизни. Они могут притягиваться друг к другу через стенки органов. После этого ткани зажимаются, а кровоснабжение нарушается.



Есть высокий риск повреждения слизистой оболочки, образования отверстия в кишечнике (перфорации) и развития перитонита – одного из самых опасных воспалений в медицине.

К счастью, у девочки не обнаружили ни перфорации кишечника, ни перитонита, ни некроза тканей.

Врачи отмечают, что своевременное обращение за помощью позволило избежать критических последствий для здоровья ребенка.

К слову, в марте подобный случай произошел в Черкассах. У Черкасской детской областной больнице рассказывали, как спасли 5-летнего мальчика с признаками кишечной непроходимости. Он проглотил 5 магнитов.

Родители, помните! Врачи просят быть особенно внимательными к мелким предметам, которые могут попасть в детские руки. Яркие магнитные шарики и детали конструкторов особенно привлекают детей.



Если подозреваете, что ребенок мог проглотить магнит или другой посторонний предмет, немедленно обращайтесь за медицинской помощью и не ждите появления каких-либо симптомов.

Когда такие случаи являются случайностью, а когда – надо бить тревогу?

Специалисты отмечают, что случаи проглатывания не всегда являются простыми случайностями.

Заведующий отделением по оказанию психиатрической помощи для детей младшего возраста Киевской городской детской клинической больницы № 1 Владимир Харитонов прокомментировал это. По его словам, важно различать возрастные нормы и потенциальные расстройства.

Граница между обычной детской любознательностью и поведенческим расстройством обычно проходит по возрастной отметке в 6 лет. До этого возраста то, что ребенок пробует предметы на вкус или пытается поместить их в нос или уши, чаще всего является проявлением естественного познания окружающей среды – так малыш исследует формы и свойства мира,

– заметил он.

Родителям стоит обратить внимание, если подобные инциденты случаются с ребенком старше 6 лет, а особенно – если они имеют повторяющийся характер.

Это тревожный сигнал, поэтому ребенок требует повышенного внимания медиков.

Повторное глотание посторонних предметов в школьном возрасте может свидетельствовать о скрытых психоэмоциональных проблемах или специфических расстройствах.

"Поэтому настоятельно рекомендую консультацию детского психолога или психиатра для выявления истинных причин такого поведения", – отметил Владимир Харитонов.

Спасение украинских детей: последние новости

28 апреля в детской больнице святого Николая во Львове рассказали историю, как 13-летний подросток стал посмертным донором для 11-летнего мальчика с нефротическим синдромом. Ребенка годами поддерживал гемодиализ, а пересаженная почка дала маленькому пациенту наслаждаться нормальной жизнью. Умерший донор получил тяжелую черепно-мозговую травму.

А еще раньше во Львове медики удалили 35-сантиметровый комок волос из желудка 13-летней девочки. Она страдала синдромом Рапунцель – психическое расстройство, когда человек ест волосы, после чего в желудке формируется трихобезоар – плотный комок из волос, остатков пищи и слизи.