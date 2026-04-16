Другий удар був по медиках на місці виклику: у КМВА розповіли подробиці страшного обстрілу Києва

В ніч на 16 квітня Росія завдала масованого удару по Києву. Вибухи лунали у кількох районах столиці, а згодом ворог повторно вдарив по медиках.

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп розповів 24 Каналу, що наразі відомо про 4 загиблих внаслідок російської атаки по Києву. Серед них також одна дитина.

Що відомо про обстріл Києва 16 квітня?

За словами речниці, по медичну допомогу звернулися 58 людей. Більш ніж 25 постраждалих госпіталізували до медичних закладів. Іншим надали допомогу на місцях.

Пошкодження та руйнування внаслідок атаки зафіксували у чотирьох районах Києва – Оболонському, Шевченківському, Подільському та Деснянському. Росіяни цілили саме по цивільній забудові.

Ворог цілився саме по житловій забудові. В Оболонському районі на місце вибухів прибули карети швидкої допомоги. Росіяни завдали по них повторного удару. Відомо про постраждалих медиків,

– зазначила речниця КМВА.

Куди кияни можуть звернутися по допомогу?

За словами Поп, кияни, чиє майно постраждало, можуть звернутися за матеріальною допомогою. Наразі діє низка програм: "Турбота. Назустріч киянам"; допомога від депутатів Київської міської ради та державна допомога. З усіма правилами отримання допомоги кияни можуть ознайомитися у телеграм-боті "єОпора".

Також у Києві розгортають оперативні штаби на місцях, де найбільше постраждала житлова забудова. Постраждалі можуть отримати там матеріальну допомогу.

Якщо житло киян буде визначене непридатним для проживання внаслідок атаки, то вони можуть отримати одноразову допомогу на 40 тисяч гривень на відселення, а також щомісячно 20 тисяч гривень на винаймання нового житла. Це за умови, якщо їхнє житло на час цього періоду буде відновлюватися або у них не буде умов та можливостей проживати в їхньому житлі. І це має бути визнано відповідними комісіями,

– розповіла речниця КМВА.

