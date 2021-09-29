Робимо усе, щоб був справжній меморіал, – Кличко вшанував пам'ять вбитих у Бабиному Яру

Біля пам'ятника жертвам Бабиного Яру провели урочистий захід. Віталій Кличко також вшанував пам'ять та поклав квіти на місці розстрілу тисяч киян.

Мер Києва висловив подяку людям, які, ризикуючи власним життям, рятувати сотні тисяч життів інших.

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"Ми шануємо пам'ять загиблих і робимо все, щоб на місці масових розстрілів був справжній меморіал, який би нагадував про ті страшні події", – резюмував Віталій Кличко.



Віталій Кличко поклав квіти біля пам'ятника жертвам Бабиного Яру / Фото пресслужби Київської міськради

Хто ще долучився до заходу

За словами журналістки 24 каналу Вікторії Балан, всі високопосадовці вже пороз'їжджались. Знімальна група на місці подій зустріла також Президента України Володимира Зеленського та главу його офісу Андрія Єрмака.

Вони поклали квіти до меморіалу, а після цього відразу сіли в автомобіль та поїхали. Пресу до них не пустили. Проте, одразу після офіційної частини охорону зняли.

Тож всі охочі можуть віддати данину пам'яті родичам, близьким й просто загиблим киянам. У Бабин Яр сходяться люди, що віддати шану полеглим. Ввечері на місці загибелі планується панахида.

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