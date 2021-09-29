Мэр Киева выразил благодарность людям, которые, рискуя собственной жизнью, спасали сотни тысяч жизней других.

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"Мы чтим память погибших и делаем все, чтобы на месте массовых расстрелов был настоящий мемориал, который бы напоминал о тех страшных событиях", – резюмировал Виталий Кличко.



Виталий Кличко возложил цветы к памятнику жертвам Бабьего Яра / Фото пресс-службы Киевского горсовета

Кто еще присоединился к мероприятию

По словам журналистки 24 канала Виктории Балан, все чиновники уже разъехались. Съемочная группа на месте событий встретила также Президента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака.

Они возложили цветы к мемориалу, а после этого сразу сели в автомобиль и уехали. Прессу к ним не пустили. Однако, сразу после официальной части охрану сняли.

Поэтому все желающие могут отдать дань памяти родственникам, близким и просто погибшим киевлянам. В Бабий Яр сходятся люди отдать дань павшим. Вечером на месте гибели планируется панихида.

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