Як сказав Зеленський, 29 вересня хтось вкотре, а хтось вперше почує ці 2 страшних слова – Бабин Яр.

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Президент підкреслив, що Бабин Яр – це жахливі слова, які завжди будуть у нашому минулому, а ніколи знову – важливі слова, які завжди будуть у нашому майбутньому.

Також український лідер нагадав, що значить Бабин Яр для українців. За його словами, це:

понад 100 тисяч людських життів;

мільйони скалічених доль;

80 років спільного болю єврейського та українського народів.

Два коротких слова, що звучать, як два коротких постріли, але несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь. Бо вони знають і пам'ятають, що пострілів у Бабиному Яру, на жаль, пролунало не два, а в сотні, тисячі, у десятки тисяч разів більше,

– заявив Зеленський.

Він нагадав, що 29 вересня в усіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений 80-м роковинам великої трагедії Бабиного Яру. Під час нього діти почують, що:

нацистські окупанти почали масові страти в урочищі Бабин Яр;

за 2 наступних дні вони вбили майже 34 тисячі людей;

загалом жертвами Голокосту в Європі стало щонайменше 6 мільйонів євреїв;

1,5 мільйона з них, тобто кожен четвертий убитий, були з України.

Майбутнім поколінням необхідно знати ці страшні цифри про страшні злочини нацизму для неповторення цих страшних помилок і страшних трагедій в історії людства,

– підсумував Зеленський.

Український президент нагадав, що влада робить все можливе, щоб Бабин Яр з території забуття перетворився на місце пам'яті.