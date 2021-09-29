Президент підкреслив, що Бабин Яр – це жахливі слова, які завжди будуть у нашому минулому, а ніколи знову – важливі слова, які завжди будуть у нашому майбутньому.
Також український лідер нагадав, що значить Бабин Яр для українців. За його словами, це:
понад 100 тисяч людських життів;
мільйони скалічених доль;
80 років спільного болю єврейського та українського народів.
Два коротких слова, що звучать, як два коротких постріли, але несуть у собі довгі й жахливі спогади для кількох поколінь. Бо вони знають і пам'ятають, що пострілів у Бабиному Яру, на жаль, пролунало не два, а в сотні, тисячі, у десятки тисяч разів більше, – заявив Зеленський.
Він нагадав, що 29 вересня в усіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений 80-м роковинам великої трагедії Бабиного Яру. Під час нього діти почують, що:
нацистські окупанти почали масові страти в урочищі Бабин Яр;
за 2 наступних дні вони вбили майже 34 тисячі людей;
загалом жертвами Голокосту в Європі стало щонайменше 6 мільйонів євреїв;
1,5 мільйона з них, тобто кожен четвертий убитий, були з України.
Майбутнім поколінням необхідно знати ці страшні цифри про страшні злочини нацизму для неповторення цих страшних помилок і страшних трагедій в історії людства, – підсумував Зеленський.
Український президент нагадав, що влада робить все можливе, щоб Бабин Яр з території забуття перетворився на місце пам'яті.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter