Росія готувала гучні вбивства у Києві: у списку – військові командири й відомі громадські діячі
- У столиці діяла агентурна мережа Росії, що планувала вбивства військових і громадських діячів.
- До операції були залучені чотири особи, які мали чіткий план ліквідації, зокрема, військових командирів, їм пред'явили звинувачення у держзраді та інших злочинах.
Прокуратура змогла викрити у Києві діяльність агентурної мережі воєнної розвідки країни-агресорки. Фігуранти справи планували вбивства відомих громадських діячів.
Про таке поінформували в Офісі Генпрокурора. Учасників затримали безпосередньо перед реалізацією злочину.
Що відомо про затримання агентів Росії?
Координацію підготовки до ліквідації українських військових і волонтерів здійснював співробітник ГРУ Росії. Він, зокрема, визначав основні цілі, розподіляв ролі й керував підготовкою до реалізації злочинів.
До операції залучили чотирьох людей: голову охоронної компанії, співробітника правоохоронних органів, колишнього засудженого, а також жінку, відповідальну за транспортне забезпечення.
Група зловмисників мала чіткий план, згідно з яким один виконавець відповідав безпосередньо за вбивства, інші – займалися питаннями транспорту, логістики й прикриття. Ще один фігурант отримував дані й передавав їх у Росію.
У Києві затримали групу людей, що готувала вбивства громадських діячів
Учасники групи їздили на машинах з проблисковими маячками під виглядом охорони, щоб безперешкодно залишати місце злочину.
Зброю й боєприпаси вони брали зі сховків на Київщині й Черкащині. Також йшлося про підготовку вбивств із застосуванням вибухівки, яку хотіли підкласти під автомобілі.
Зловмисників затримали напередодні підготовки до ліквідації командира одного з добровольчих формувань у столиці. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили зброю, телефони, SIM-картки та інші докази.
Фігурантам повідомили про підозру в держзраді, замаху на умисне вбивство, а також в несанкціонованих діях з інформацією.
До того ж, дії організаторів схеми, які перебувають у Росії, додатково кваліфікували як замах на диверсію.
24 березня повідомили про те, що Служба безпеки ліквідувала кілера ГРУ Росії, який планував резонансні вбивства в Україні.
Тоді також затримали понад 10 його спільників, які отримали підозри за державну зраду, колабораційну діяльність та інші злочини.
Сергій Стерненко, один із тих, хто був у списку кілера, відреагував на нову спробу замаху на нього. Він наголосив, що Росія має бути знищена.
У списку потенційних цілей також був росіянин Ілля Богданов. Він бореться на боці України з 2014 року.