Укр Рус
Вперше після теракту: 12-річний хлопчик нарешті зміг побачити маму по відеозв'язку
20 апреля, 16:57
4

Впервые после теракта: 12-летний мальчик наконец смог увидеть маму по видеосвязи

Татьяна Бабич
Основні тези
  • 12-летний мальчик, пострадавший во время теракта в Киеве, впервые увидел свою маму по видеосвязи для поддержания психологического состояния.
  • В столичных больницах находится семеро пострадавших, из которых четверо находятся в реанимации, а врачи работают в усиленном режиме.

Пострадавший во время теракта в Киеве 12-летний мальчик увидел свою маму, которая тоже получила тяжелые ранения от рук террориста. Медики организовали им встречу в дистанционном формате для поддержания психологического состояния.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения города Киева.

Как удалось организовать онлайн-встречу раненых в результате теракта сына и матери?

Мальчика перевели в профильное отделение, он сейчас в стабильном состоянии. Так, врачи решили провести онлайн-встречу между сыном и матерью для эмоциональной поддержки.

Женщине разрешили увидеть ее сына по видеосвязи. Это, как говорят медики, является важным этапом в выздоровлении обоих пациентов.


Раненый в результате теракта мальчик смог увидеть свою маму по видеосвязи / Фото ДОЗ Киева

Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо, дает семье силы держаться,
– отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

Мальчик демонстрирует положительную динамику и идет на поправку. К слову, в результате стрельбы на месте инцидента погиб отец мальчика. А его родная тетя по матери умерла в больнице от полученных ранений.

Мостепан также рассказала, что в столичных больницах сейчас в целом находится семеро пострадавших, которые получили ранения во время теракта в Голосеевском районе города.

Состояние большинства взрослых остается тяжелым, медики борются за их жизни. Четверо пациентов находятся в реанимации под усиленным наблюдением. Еще двое лечатся в отделении политравмы.

Городские власти подчеркивают, что все пострадавшие в результате теракта получают надлежащую помощь и заботу. Врачи работают в усиленном режиме и контролируют состояние пациентов.

Всего в результате стрельбы, к сожалению, погибли семь человек.

Что известно о полицейских, которые сбежали с места теракта?

  • Во время брифинга Евгений Жуков сообщил, что правоохранители, прибывшие на вызов, обнаружили в подъезде раненых женщину и ребенка. Они бросились к служебному авто за аптечкой, а женщина в это время предупреждала их о вооруженном человеке внутри дома.

  • После того, как раздались выстрелы, полицейские отступили к машине, не понимая, откуда ведется огонь. Ребенок побежал за ними, после чего другие полицейские забрали мальчика и осмотрели его ранения.

  • Хотя правоохранители получили табельное оружие, они его не применили, несмотря на наличие потенциальной угрозы, которая предусматривает или предупредительный выстрел, или открытие огня.

  • Как отметил руководитель патрульной полиции Евгений Жуков, такое поведение свидетельствует о непрофессионализме. По его словам, полицейские не смогли оперативно оценить ситуацию и фактически оставили раненых гражданских в опасности. После инцидента он подал в отставку.