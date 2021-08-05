Киевского активиста, показывавшего половой орган полиции, исключили из общественной организации

Активиста, который 3 августа на Винниччине якобы показывал половой орган полиции, исключили из рядов ОО "КПК" – его поведение считают неприемлемым. В то же время в организации отметили, что и действия правоохранителей были неоднозначными.

В КПК сообщили, что полицейский спровоцировал их, теперь уже бывшего, члена организации. Коп якобы не представился и делал неуместные замечания.

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По словам очевидцев происшествия (членов этой ОО), видео из нагрудной камеры работника патрульной полиции частично вырвано из контекста. Ее включили якобы после провокаций со стороны работника полиции.

Активиста исключили из ОО

В то же время в КПК признали, что поведение их члена было неэтичным, хотя, как выяснилось, он показывал не половой орган, а лишь свое белье. Но даже за это его уже исключили из рядов ОО.

Данный активист исключен из рядов организации. Хотя он и не показывал полицейскому то, о чем пишут в СМИ, а только нижнее белье, но это никак не отменяет факта недопустимого поведения,

– заявили в КПК.

В организации добавили, что им обидно из-за того, что действия одного человека накладывают тень на позитивную деятельность других членов организации.

Ехали на митинг

В КПК объяснили, что их активисты ехали в Винницу, где состоялся протест относительно закрытия реабилитационного центра для ветеранов АТО. Они планировали присоединиться к митингу и поддержать людей, которые выступают против этого.

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Задержание якобы состоялось с нарушениями

Общественные активисты, которые выступают в том числе и против полицейского произвола, отметили, что задержание их представителя состоялось с нарушением процессуального законодательства – без уведомления на месте оснований задержания и без протокола задержания.

К тому же в ОО утверждают, что после того, как активиста отпустили, их микроавтобус незаконно заблокировали двумя машинами полиции.

В ОО извинились за их члена

В ОО извинились за поведение активиста и пообещали, что такого не повторится.

Хотим извиниться перед обществом за данный неприятный инцидент. В будущем подобных неуместных действий со стороны членов нашей организации допущено не будет, при этом отмечаем, что действия полиции были также неоднозначны,

– заключают в КПК.

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