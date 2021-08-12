Активисты "Києве, мий" рассказали как чистят Софийскую площадь: лучше, чем клининг

Активисты "Києве, мий" рассказали как отмывают Софийскую площадь после дрифта Red Bull. Общественники утверждают, что делают это лучше, чем клининговая компания.

Они имеют собственную технологию. Главный аппарат, которым убирают площадь, подает давление под 200 баров. Он немецкого производства, его приобрели еще год назад.

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Почему лучше, чем клининг

Об этом рассказал основатель общественной инициативы "Києве, мий" Виталий Оноприенко.

По его словам, клининговая компания работает на электрических мойках, которые не дают такого давления. В отличие от аппарата инициативы "Києве, мий", который именно благодаря подаче такого давления и отмывает лучше следы от шин.



Отмывание Софийской площади / Фото "Києве, мий"



Результаты работы активистов – "до" и "после" / Фото "Києве, мий"

Сколько потратили на уборку

Учредитель также рассказал, что на уборку они потратили примерно 5 тысяч гривен: 3 тысячи – на транспорт, тысячу – на бензин и тысячу – на химию.

11 августа активисты работали на площади 12 часов. Сегодня, 12 августа, работу начали после обеда.

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