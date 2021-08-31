Американские военные самолеты совершили полет над Киевом: фантастическое видео

Военно-транспортные самолеты США в последний день лета осуществили ознакомительный полет над Киевом. Это стало окончанием миссии Командования сил спецопераций США в Европе.

Сразу 2 американских самолета пролетели над Днепром, Аркой Дружбы народов и монументом Родина-мать.

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Как пояснили в посольстве США в Украине, американские Силы спецопераций вместе с украинскими коллегами в течение месяца проводили совместные учения.

Чтобы отметить окончание этой миссии Командование сил спецопераций США в Европе осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на двух самолетах MC-130J Commando II,

– говорится в сообщении.

Полет американских самолетов над Киевом: смотрите видео

Добавим, что силы спецопераций США почти месяц тренировали украинских бойцов в Виннице. Ранее в Минобороны Украины отметили, что основная цель – повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров.

Бойцы Украины и США обменялись опытом в вопросах: