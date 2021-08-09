В Минобороны отметили, что основная цель – повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров. Об этом сообщили 9 августа.
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Два военно-транспортных самолета МС-130 США прибыли в Украину
Самолеты и военные из Штатов прибыли в Винницкую область к авиаторам 456-й бригады транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды.
Военнослужащие 352-го крыла сил спецопераций прибыли в Украину на 2 военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами,
– рассказали в Минобороны.
В рамках учений, которые продлятся ориентировочно месяц, военные США и Украины планируют обменяться опытом в вопросах:
- тактической эвакуации;
- оказания первой медицинской помощи во время боевых действий;
- а также десантирования личного состава и грузов.
В ведомстве также заверили, что планируют провести совместные тренировочные полеты. Все для того, чтобы улучшить взаимодействие между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе.
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- В главном управлении разведки Минобороны рассказали, что на острове Змеином в Черном море установили оборудование контроля за надводными и подводными целями противника. К тому же военная разведка провела ряд тактических тренировок.
- 3 августа рассказали, что началась завершающая конференция по планированию украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident – 2021. Они будут проходить в рамках международного военного сотрудничества и подготовки ВСУ. Участие в них примут ориентировочно 6 тысяч военных.
- В начале августа украинские моряки вместе с коллегами из Береговой охраны и Департамента пограничной полиции Грузии провели учения типа PASSEX. Это произошло в акватории Черного моря возле берегов Грузии.