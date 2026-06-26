В Киевской области два дня будет очень жарко: синоптики предупредили об опасности

До конца июня Украина будет страдать от аномальной жары. Особенно сложными будут последние два дня месяца.

Укргидрометцентр опубликовал сообщение о сильной жаре на территории Киевской области.

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Что известно об аномальной жаре в Киевской области?

По прогнозам синоптиков, 29 – 30 июня в Киевской области максимальная дневная температура составит 35 – 38 градусов.

Сильная жара может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также негативно повлияет на жизнедеятельность населения,

– предупредили в метеорологическом центре.

Напомним, что во Львове 25 июня зафиксировали новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 30,2 градуса, превысив максимум, который держался почти 60 лет. Предыдущий рекорд для этой даты составлял 29,2 градуса и был установлен в 1951 и 1967 годах. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни жара усилится.

В западных областях температура может достичь 38 градусов. Зато в восточных областях жара будет менее ощутимой – там ожидается от 23 до 28 градусов тепла.