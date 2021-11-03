Антивакцинаторы парализовали движение по Киеву: карта пробок

Многочисленный митинг сторонников теории заговоров и нежелающим предотвращать распространение смертельноопасной болезни COVID-19 привел к трансопртному коллапсу в Киеве. Из-за действий антивакцинаторов ситуация на дорогах столицы утром 3 ноября является крайне сложной.

По состоянию на 11: 30 антивакцинаторы продолжают блокировать проезд крайне важными транспортными артериями Киева. Они заблокировали движение по улицам Грушевского, Липской, Лютеранской и Институтской.

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Кроме того, представители антинаучных движений мешают проезду машин на Парковой дороге.

Где в Киеве трудно проехать днем 3 ноября

Очень серьезные пробки образовались именно из-за того, что тысячи автомобилистов должны объезжать заблокированные участки. Это увеличило нагрузку на вообще все дороги.

В Киеве образовались пробки на:

Улице Соборной и Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка);

Проспекте Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода");

Улице Вадима Гетьмана;

Чоколовском бульваре;

Проспекте Любомира Гузара;

Улице Николая Трублаини;

Улице Симиренко;

Проспекте Валерия Лобановского;

Улице Короленковской;

Улице Николая Гринченко;

Бульваре Леси Украинки;

Бульваре Тараса Шевченко;

Улице Жилянской;

Улице Саксаганского;

Улице Владимирской;

Улице Коцюбинского;

Улице Бульварно-Кудрявская;

Улице Ярославов Вал;

Улице Большая Житомирская;

Набережном шоссе;

Владимирском спуске;

Улице Набережно-Крещатицкой;

Улице Константиновской;

Улице Глыбочицкой;

Улице Сечевых Стрельцов;

Улице Вячеслава Чорновила;

Улице Ильенко;

Улице Елены Телиги;

Улице Дегтяревской.



Где в Киеве сложно проехать 3 ноября / Скриншот из Google maps