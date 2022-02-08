В Архитектурной палате говорят, что снос павильона "Куража" на ВДНХ является незаконным

Модернистское здание павильона №19 на ВДНХ в Киеве, вероятно, начали демонтировать незаконно. Кроме того, решение о разрушении здания, которое первоначально хотели сохранить, принимал архитектор без соответствующей квалификации.

Интересные подробности сноса павильона, где проводился фестиваль "Кураж", сообщила заместитель председателя Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Курий. По ее словам, сохранению памятника архитектуры было посвящено экстренное совещание дисциплинарной комиссии ведомства, на которое приглашали директора ВДНХ и архитектора проекта президентского университета.

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Евгений Мушкин, который возглавляет "Экспоцентр Украины", а также Виталий Молочко, который разрабатывал концепцию вуза, на мероприятие не явились.

Павильон не собирались уничтожать

По словам Курий, члены комиссии исследовали документы и выяснили, что в концепции развития ВДНХ на 40 лет от 2017 года на земельном участке действительно был указан образовательный кластер, но без уничтожения павильона №19. Фактически это свидетельствует о том, что общине представили не ту концепцию, которую воплощают в жизнь.

Проект строительства Президентского университета разрабатывался без проведения архитектурного конкурса, как это предусматривает статья закона.

В соцсетях Евгений Мушкин писал, что решение о невозможности реконструкции и приспособления павильона №19 для образовательной функции доказывал архитектор Молочко. Он якобы и аргументировал необходимость сноса здания. Впрочем, в реестре сертифицированных лиц этого специалиста нет.

В публичных плоскостях еще до демонтажа павильона должностные лица говорили о том, что речь шла исключительно о реконструкции здания.

Проектных материалов относительно реконструкции или строительства корпуса вуза в открытом доступе нет.

В связи с такой ситуацией архитекторы обратились к причастным к проекту с вопросом, почему целостность ансамбля ВДНХ находится под угрозой без очевидных причин, а также почему общественно важный проект разрабатывается без проведения архитектурного конкурса.

Кроме того, специалисты выразили возмущение пренебрежением экспертным мнением архитекторов, а также отсутствием архитектурных конкурсов и непрозрачностью процессов принятия решений и сокрытием от общины проектов строительства.

Мы призываем всех участников проекта прекратить такую ​​позорную практику, срочно остановить разрушение модернистского павильона №19, который является неотъемлемой частью ансамбля ВДНХ, найти лучшее проектное решение на основе архитектурного конкурса и профессионального мнения специалистов, прозрачно представить проект обществу Киева,

– подчеркнула Курий.

В комментариях к сообщению архитектора в фейсбуке Виталий Молочко рассказал о том, что павильон №19 находился в аварийном состоянии. Реагируя на это, специалисты отметили, что в таком случае менеджеры ВДНХ знали об опасности, но предоставляли помещение в аренду под огромное количество массовых мероприятий.