На Арсенальной площади Киева восстановили фонтан, в который провалился грузовик

4 сентября 2021 , 14:06
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Источник:

телеграм Виталия Кличко

Новый фонтан на Арсенальной площади в Киеве, который 2 сентября повредил грузовик, уже восстановили. Вечером 4 сентября он будет работать и подсвечиваться.

О восстановлении фонтана в сети сообщил городской голова Киева. Кличко отметил, что аттракция снова работает.

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Фонтан на Арсенальной восстановили

Специалисты уже восстановили и сегодня (4 сентября – 24 канал) протестировали фонтан на Арсенальной площади,
– написал мэр.

Кличко также пригласил жителей и гостей города прийти вечером, чтобы посмотреть, как "водограй будет работать и подсвечиваться".

Он также напомнил, что обновленная Арсенальная площадь – это пешеходная зона, соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.

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Фонтан на Арсенальной восстановили: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська