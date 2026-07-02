Эта ночь стала кошмаром: очевидица удара по многоэтажке в Киеве рассказала о пережитом

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, выбрав в качестве основного направления атаки столицу. В Дарницком районе зафиксировано частичное разрушение жилых домов. Продолжаются поисково-спасательные работы. На месте попадания работает спецтехника, сотрудники ГСЧС расчищают завалы.

Об этом рассказала ведущая 24 Канала Дарья Николаенко, отметив, что в настоящее время спасательные работы ведутся одновременно на 15 участках. Она пообщалась с очевидцами атаки, которые отметили, что эта ночь стала для них настоящим кошмаром, и сейчас они пытаются прийти в себя.

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Россия этой ночью направила по Украине более 70 ракет различных типов, из которых почти половина были баллистическими. Кроме того, для воздушного нападения враг применил 500 дронов-камикадзе, в частности реактивные "Шахеды". В Киеве зафиксированы повреждения более чем в 20 местах, в основном это жилые дома.

В Дарницком районе столицы российским ударом уничтожена часть 9-этажного дома. По словам жильцов, попадание произошло примерно в 3:00. Спецтехника ГСЧС оперативно прибыла на место. Из-за сильной взрывной волны обломки разлетелись и повредили фасады соседних домов. Анна, проживающая в одном из них, рассказала, что в момент удара услышала сильный взрыв, сначала увидела, как горит крыша.

Я очень сильно ударилась. Я живу на 8 этаже. Когда я вышла, то увидела, что там горит не только крыша, но и половина дома. Это кошмар! Я специально сюда пришла, чтобы сфотографировать все это и показать своей сестре, которая живет в Московской области (Сергиев Посад), потому что она не верит. Как не верила и в то, что происходило в Буче, говорила, что это постановка. Я каждый раз фотографирую и говорю ей, что это лично я делала эти кадры и что здесь нет военных объектов, как ей рассказывает пропаганда,

– озвучила Анна.

О последствиях атаки на столицу смотрите в видео

Под ударом оказался не только Дарницкий район. В Шевченковском районе произошел пожар на общей крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы, разрушение 5-этажного дома, возгорание в жилом 5-этажном доме, а также в нежилом здании. В Голосеевском зафиксирован пожар на техническом этаже 16-этажного здания.

В Печерском районе произошло обрушение 9-этажного дома, там удалось спасти человека. В Оболонском – пожар на территории складской площадки, а в Святошинском районе в результате удара повреждены два частных жилых дома, а также одно 9-этажное здание в Деснянском. Всего, по предварительной информации в результате атаки на Киев погибли 18 человек, пострадали 85, из них двое детей.

Городской совет Киева принял решение об объявлении 3 июля Днем траура. В этот день на всех коммунальных зданиях столицы будут приспущены флаги. В городе завтра запрещены развлекательные мероприятия.