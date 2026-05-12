Россия атаковала Киевскую область: повреждены дома и детский сад

Оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. В результате российского удара по Киевской области повреждены жилые дома и детский сад.

О последствиях вражеской атаки сообщили в Киевской ОВА.

Какие последствия российской атаки?

В ночь на 12 мая оккупанты атаковали Киевскую область.

В Фастовском районе в результате вражеских ударов поврежден детский сад, возник пожар кровли, а в расположенном рядом 4-этажном доме выбиты окна.

Последствия российской атаки на Киевщине

Также повреждены два частных дома. По информации председателя Киевской ОВА Николая Калашника, пострадавших, к счастью, нет.

На местах работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия вражеской атаки и фиксируют масштабы нанесенных разрушений.

Не оставим людей один на один с бедой. Все, кто получил повреждения, получат необходимую поддержку и помощь для восстановления жилья,

– заявил Калашник.

Что еще известно об атаке 12 мая?

Российские оккупанты атаковали Днепр. Вследствие ударов БпЛА была повреждена транспортная инфраструктура города, ранен один человек.

Утром в Николаеве прогремел мощный взрыв после атаки российских беспилотников. Местные власти пока не комментировали возможные последствия атаки.

Ночью Киев подвергся атаке российских дронов, прозвучали взрывы. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков БпЛА на крышу многоэтажки на Оболони возник пожар. Его ликвидировали.