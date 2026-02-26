"Шахед" приземлился прямо во двор дома в Киевской области

Столица и Киевская область этой ночью подверглась масштабной ракетно-дроновой атаке. Последствия фиксируют в нескольких районах.

Об этом информирует ГСЧС.

Что известно о последствиях атаки в Киевской области?

В ночь на 25 февраля враг терроризировал Киевскую область комбинированным вооружением. Ударный беспилотник типа

В двух районах зафиксированы повреждения и возгорания. В селе Новые Петровцы, что в Вышгородском районе "Шахед" попал в складское здание, вызвав ее разрушение и последующее возгорание. В селе Старые Петровцы загорелся частный жилой дом.

Село Погребы, что в Броварском районе области, также пострадало от вражеского беспилотника. "Шахед" упал непосредственно во двор частного дома, вызвав возгорание имущества и легкового автомобиля. В селе Рожевка спасатели ликвидировали пожар после падения обломков БпЛА на открытой местности.

К слову, враг применяет беспилотники "Шахеды" как высокоточное оружие для эффективных ударов по гражданским и инфраструктурным объектам украинского населения.

Последствия вражеской атаки на Киевщину: смотрите фото ГСЧС

Враг бил по столице: какие последствия?

На столицу этой ночью летели ударные беспилотники и ракеты различных типов. Повреждения наблюдаются в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах Киева – там враг повредил девятиэтажный дом, гаражи и частный двухэтажный дом. Возгорание фиксируют на территории частной усадьбы.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 07:27 все пожары, возникшие в результате российской атаки, ликвидированы.

Информации о пострадавших пока нет.