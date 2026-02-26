Про це інформує ДСНС.

Дивіться також Росія масовано атакувала Полтаву: є пошкодження через прямі влучання і падіння уламків

Що відомо про наслідки атаки у Київській області?

У ніч на 25 лютого ворог тероризував Київську область комбінованим озброєнням. Ударний безпілотник типу

У двох районах зафіксовані пошкодження та загоряння. У селі Нові Петрівці, що у Вишгородському районі "Шахед" влучив у складську будівлю, спричинивши її руйнування та подальше займання. У селі Старі Петрівці загорівся приватний житловий будинок.

Село Погреби, що у Броварському районі області, також постраждало від ворожого безпілотника. "Шахед" упав безпосередньо на подвір'я приватного будинку, спричинивши загоряння майна та легкового автомобіля. У селі Рожівка рятувальники ліквідували пожежу після падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.

До слова, ворог застосовує безпілотники "Шахеди" як високоточну зброю для ефективних ударів по цивільних і інфраструктурних об'єктах українського населення.

Наслідки ворожої атаки на Київщину: дивіться фото ДСНС

Ворог гатив по столиці: які наслідки?

На столицю цієї ночі летіли ударні безпілотники та ракети різних типів. Пошкодження спостерігаються у Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах Києва – там ворог пошкодив дев'ятиповерховий будинок, гаражі та приватний двоповерховий будинок. Займання фіксують на території приватної садиби.

У ДСНС зауважили, що станом на 07:27 усі пожежі, які виникли внаслідок російської атаки, ліквідовано.

Інформації про постраждалих наразі немає.