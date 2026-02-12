В Киеве после ночного обстрела без тепла остались почти 2600 домов, – Кличко
- В ночь на 12 февраля российские войска атаковали Киев ракетами и дронами, оставив почти 2600 домов без тепла.
- Мэр Виталий Кличко сообщил, что обстрел повредил объекты критической инфраструктуры, и коммунальщики работают над восстановлением теплоснабжения.
В ночь на 12 февраля российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. В результате обстрела в столице почти 2600 домов оказались без тепла.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Какая сейчас ситуация в столице?
Во время массированной атаки враг повредил объекты критической инфраструктуры в Киеве, в результате чего часть города осталась без тепла.
По словам Кличко, речь идет о многоэтажках как на левом, так и на правом берегах столицы – в Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах. Сейчас коммунальщики уже работают над восстановлением теплоснабжения в домах.
Городской голова добавил, что более 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов также остаются без тепла. Как отметил Кличко, из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ подать теплоноситель туда пока невозможно.
Тем временем в ДТЭК сообщили, что по состоянию на 10 часов утра более 100 000 семей в Киеве временно остаются без света после массированной атаки. Еще для 25 000 семей свет уже удалось вернуть.
Что известно о ночной атаке?
В ночь на 12 февраля россияне атаковали 24 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300, также летела управляемая авиационная ракета Х-59/69. Кроме того, Россия направила на Украину 219 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.
По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксировано попадание 9 ракет и 19 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 14 локациях.
В Дарницком районе Киева после атаки в одной из квартир изъяли реактивный двигатель беспилотника. К сожалению, в результате обстрела пострадали 2 человека.