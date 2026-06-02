Громкие взрывы и сильный пожар: полиция показала первые минуты после удара по Киеву

2 июня Россия осуществила массированную атаку на Киев. Под ударами ракет и дронов оказались почти все районы столицы.

Одними из первых на места попаданий прибывали патрульные. Вместе со спасателями и медиками они помогали пострадавшим. Об этом сообщили в полиции.

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Что происходило в первые минуты после атаки на Киев?

В течение ночи россияне непрерывно били по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками. На кадрах, обнародованных полицией, слышно серию взрывов, а также видно сильный пожар, образовавшийся на месте прилета.

На видео также можно увидеть, как патрульные помогают мужчине, который не может встать из-за осколка в ноге.

Также полицейские обходили поврежденную в результате атаки многоэтажку в поисках пострадавших. Они призывали людей выходить на улицу, ведь в доме опасно пахло газом.

Первые минуты после массированного обстрела Киева: смотрите на видео

Напомним, что в результате попаданий вражеских ракет и падения обломков в столице повреждены ряд многоэтажных домов, две АЗС, поликлинику, детский сад, два автосалона, офисы, административные здания.

Российский удар по Киеву унес жизни 7 человек. Среди них – 29-летняя женщина, которая вместе с детьми бежала в укрытие. Ее 3-летнего сына госпитализировали с ранениями.

Заметим, что во время обстрела столицы в метро находились более 41 000 человек, из которых почти 4 500 – дети. Это самый большой показатель за последние годы.