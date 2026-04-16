Заступили на смену за час до атаки: среди погибших в Киеве есть охранники автосалона

Россия унесла жизни Юрия и Сергея, которые работали охранниками в автосалоне. Очевидцы вспоминают, что мужчины были позитивными и имели много планов на жизнь.

Об этом сообщила корреспондент телеканала "Киев 24". Эпицентр взрыва пришелся на парковку автосалона, где стояли машины. Также взрывная волна повредила АЗС.

Что известно о погибших охранниках в Киеве?

В Оболонском районе есть несколько автосалонов. В одном из них и работали Юрий и Сергей. Когда Россия ударила по парковке, выгорело 60 авто. И погибли охранники, им было около 60 лет.

Этой ночью они только заступили на смену – буквально за час до этого попадания в половине второго. А уже около половины третьего здесь уже прогремели взрывы. В общем охранников здесь на смене этой ночью было четверо: двое пошли отдыхать и с ними, к счастью, все хорошо, а двое те, которые заступили, – погибли,

– сообщила корреспондентка.

Журналистка поговорила с теми, кто знал погибших. По их словам, Юрий и Сергей были очень добрыми, приветливыми и разговорчивыми, имели большие планы на жизнь. И всегда помогали другим.

На АЗС рядом выбиты стекла. Люди из офисов рядом не могли попасть на работу, поскольку еще работали спасатели и полиция.

Последствия атаки на Оболонь / Фото ГСЧС, полиция Киева и Суспильне

Обратите внимание! Юрий Игнат рассказал, что оккупанты изменили тактику: атака по Украине продолжалась сутки, с 7 утра 15 апреля до 7 утра 16 апреля. С ракет, запущенных в первую волну, цели достигла только одна ракета. А вот вторая волна была более опасной. Напомним, что днем и вечером 15 апреля россияне поднимали в воздух самолеты Ту. Ночью же было много баллистики. Впрочем, ПВО все равно отработала впечатляюще.

