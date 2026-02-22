Большой красный круг приближался, – жители Софиевской Борщаговки об утренней атаке
- Ночью 22 февраля Россия нанесла массированный удар по Софиевской Борщаговке, разрушив несколько жилых домов.
- Местные жители поделились пережитым.
Ночью 22 февраля Россия массированно ударила по Софиевской Борщаговке. Там почти полностью разрушены несколько жилых домов.
На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Развернуты штабы помощи, где люди могут получить пленку, чтобы закрыть выбитые окна. Об этом сообщает "Киев24".
Смотрите также Обломки упали возле скорой и в парковой зоне: последствия вражеского обстрела в 4 районах столицы
Какой была ночь для жителей Софиевской Борщаговки?
В комментарии журналистам жители Софиевской Борщаговки рассказали о сложной ночи.
Одна из местных женщин поделилась, что где-то после семи утра был слышен очень громкий свист ракеты. Затем произошла яркая вспышка, и очень громко бахнуло. От взрыва у женщины дома пооткрывались окна.
Другая местная призналась, что сегодняшние ночь и утро были для нее самыми ужасными. Женщина видела, как приближался "большой красный круг". За 20 минут до прилета она забрала детей из комнаты, которая сейчас разрушена.
Чудом сохранила детей. Потому что ни окон, ни квартиры, все перевернуто,
– рассказала жительница Софиевской Борщаговки.
Как люди пережили атаку на Софиевскую Борщаговку: смотрите видео
Известно, что попадание в селе пришлось между домами. Сейчас специалисты ГСЧС ликвидируют последствия атаки, в частности спецтехникой.
Разбор завалов в Софиевской Борщаговке: смотрите видео
Последствия атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС
Какие последствия российской атаки на Киевскую область?
- В ночь на 22 февраля противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
- Враг использовал 345 ракет и дронов.
- Основные направления удара – Киевщина, Одесская область, Кировоградщина, Полтавщина.
- В Киевской области наибольшие разрушения зафиксированы в Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах, а также пострадали Броварской, Обуховский и Вышгородский районы.
- В регионе повреждено более 100 домов – как частных, так и многоэтажных квартир. Разрушения разной степени: от полностью уничтоженных зданий до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов.
- Также пострадали бизнес-объекты, склады, офисы, гаражи и транспорт.
- Один человек погиб, 17 пострадавших. В больницах сейчас находятся 5 человек: четверо взрослых (двое – в тяжелом состоянии, двое – в среднем) и один ребенок (в среднем состоянии).