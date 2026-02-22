Большой красный круг приближался, – жители Софиевской Борщаговки об утренней атаке

Ночью 22 февраля Россия массированно ударила по Софиевской Борщаговке. Там почти полностью разрушены несколько жилых домов.

На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Развернуты штабы помощи, где люди могут получить пленку, чтобы закрыть выбитые окна. Об этом сообщает "Киев24".

Какой была ночь для жителей Софиевской Борщаговки?

В комментарии журналистам жители Софиевской Борщаговки рассказали о сложной ночи.

Одна из местных женщин поделилась, что где-то после семи утра был слышен очень громкий свист ракеты. Затем произошла яркая вспышка, и очень громко бахнуло. От взрыва у женщины дома пооткрывались окна.

Другая местная призналась, что сегодняшние ночь и утро были для нее самыми ужасными. Женщина видела, как приближался "большой красный круг". За 20 минут до прилета она забрала детей из комнаты, которая сейчас разрушена.

Чудом сохранила детей. Потому что ни окон, ни квартиры, все перевернуто,

– рассказала жительница Софиевской Борщаговки.

Как люди пережили атаку на Софиевскую Борщаговку: смотрите видео

Известно, что попадание в селе пришлось между домами. Сейчас специалисты ГСЧС ликвидируют последствия атаки, в частности спецтехникой.

Разбор завалов в Софиевской Борщаговке: смотрите видео

Последствия атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС

Какие последствия российской атаки на Киевскую область?