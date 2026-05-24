Пока люди были в укрытиях: в Киеве мужчина обворовывал квартиры жителей после ракетного удара

В Киеве полиция задержала мужчину, который после ночного ракетного удара проникал в поврежденные квартиры жителей. Пока люди находились в укрытиях из-за атаки России, злоумышленник похищал вещи из домов, в которых взрывной волной выбило двери и окна.

Правоохранители задержали подозреваемого непосредственно при попытке совершения очередной кражи. Об этом сообщает Полиция Киевской области.

Что известно о мародере?

В ночь на 24 мая российская ракета попала в переулок Хорива в Подольском районе столицы. В результате взрывной волны были повреждены жилые дома – в квартирах жителей выбило окна и двери.

Пока люди находились в укрытиях из-за воздушной тревоги, 29-летний мужчина начал проникать в полуразрушенные помещения. По данным полиции, он похищал личные вещи владельцев квартир, пользуясь отсутствием жителей.

К правоохранителям обратилась одна из потерпевших женщин, которая сообщила о пропаже имущества. Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его непосредственно в одной из квартир, где он пытался совершить очередную кражу.

В полиции сообщили, что он уже находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области.

Его задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи Подольского управления полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Что известно об атаке по Киеву?

В ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, использовав ракеты различных типов и ударные беспилотники. В результате обстрела в столице зафиксировали масштабные разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 13:43 известно о по меньшей мере 77 пострадавших, среди которых двое детей. В больницах находится 31 раненый, а три человека – в тяжелом состоянии. Еще 46 пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно или непосредственно на месте ударов.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки погибли две женщины в возрасте 86 и 44 года. Количество пострадавших продолжает уточняться. Во время ночного обстрела взрывной волной также повредило здание Кабинета Министров Украины – в штаб-квартире правительства выбило окна.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что среди работников правительственного квартала пострадавших нет. Кроме жилых домов, российская атака повредила Лукьяновский рынок, торговый центр "Квадрат", здание Министерства иностранных дел, офис Главного управления налоговой службы и отделение "Укрпочты".