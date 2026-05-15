Такого в мире еще не было, Флеш раскрыл детали массированной атаки россиян 14 мая

За сутки 14 мая Украина подверглась одной из самых тяжелых атак за последнее время. Оккупационные войска за сутки выпустили на мирные города более 1 500 ударных дронов.

Об этом информирует Сергей "Флеш" Бескрестнов, украинский военный эксперт и специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины с января 2026 года.

Какие детали атаки России на Украину 14 мая пока известны?

Флеш отметил, что за одни сутки российские войска выпустили на Украину более 1 500 ударных беспилотников, пытаясь перегрузить системы ПВО.

Такого в мире еще не было,

– подчеркнул "Флеш".

В то же время украинские силы противовоздушной обороны сумели достойно выдержать удар и обезвредить или сбить 95% вражеских беспилотников, что является высоким результатом работы. В то же время на перехватчики пришлось 30% всех обезвреживаний вражеских целей.

"Флеш" заметил, что это ощутимый процент, который продолжает увеличиваться.

В этой атаке доля реактивных "Шахедов" и дронов с управляемыми функциями была незначительной. Советник предположил, что в этой атаке противник делал ставку преимущественно на массовое использование стандартных ударных БпЛА типа "Шахед".

Значительные разрушения от ракет потерпел Киев – там зафиксировано попадание в жилые дома и на территории гражданских предприятий. Кроме того, враг применил баллистические ракеты повторно по тем же локациям, пытаясь ликвидировать спасателей, которые работали на местах прилетов.

По словам "Флеша", основными целями атаки стали объекты критической инфраструктуры, в частности "Укрзализныця" и логистическая система.

Важно! Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в комментарии 24 Канала отметил, что подобная тактика уже использовалась Россией в середине апреля. Тогда вражеские ударные дроны, а затем ракеты, летали над Украиной более суток. Оккупанты имели целью истощить украинские возможности и средства ПВО, поэтому они и растянули атаку во времени. Также такой массированный обстрел является элементом российского влияния на общество и работу бизнесов. Эксперт также добавил, что российская армия уже не имеет возможности запускать одновременно большое количество БпЛА, поскольку Силы обороны наносят существенные атаки по аэродромам и пусковым площадкам.

Какие последствия атаки на столицу 14 мая?

В Днепровском районе загорелась крыша жилой 5-этажки, также повреждены по меньшей мере два жилых дома. Огонь вспыхнул в гаражах и автомобилях.

В Соломенском районе также пылали гражданские авто, обломки дрона упали на территорию нежилой застройки.

Также обломки ракет упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра в Оболонском районе. Есть попадание в квартиру на 12-м этаже жилого дома и в 25-этажный недострой.

В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть дороги, а в Шевченковском в нежилое здание.

Впрочем масштабные последствия атаки фиксируются в Дарницком районе. В результате атаки также поврежден жилой дом – обвалились конструкции, под завалами были заблокированы люди. По состоянию на утро 15 мая спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте происшествия. Погибло 24 человека, из них трое несовершеннолетних девушек в возрасте 12, 15 и 17 лет. Еще 48 человек получили травмы, а почти 400 человек получили помощь от психологов ГСЧС и Нацполиции.