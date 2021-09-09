Авария с хасидами на Киевщине: без отца осталось 12 детей – жуткие фото

В результате смертельной аварии в селе Чупира Киевской области погиб многодетный отец. Мужчина вместе с 12 другими паломниками-хасидами ехал из Умани в аэропорт "Борисполь".

По данным следователей, инцидент произошел утром 9 сентября в Белоцерковском районе Киевской области. Погибшим в результате аварии оказался 45-летний многодетный иностранец.

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Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, что привело к смерти человека.

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В результате аварии погиб только один человек / Фото полиции Киевской области

Полицейские выяснили, что авария произошла около 4:00 9 сентября в селе Чупира.

37-летнего водителя Mercedes Sprinter, перевозившего хасидов, ослепили фары другого транспортного средства.

Мужчина пытался избежать лобового столкновения, но выехал на левую полосу, где влетел в другой автобус.

От удара Mercedes отбросило на другую сторону дороги в поле.

Правоохранители утверждают, что оба водителя были трезвыми.



Удар был достаточно сильным / Фото полиции Киевской области

Погиб только один пассажир микроавтобуса. У него осталось 12 детей. Все остальные пассажиры транспортного средства не получили даже телесных повреждений.