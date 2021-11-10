С автоматами и скандалом: в Киеве полиция заблокировала автобус с невакцинированным водителем

На автостанции вблизи Центрального железнодорожного вокзала в Киеве полицейские с автоматами заблокировали движение одного из автобусов. Инцидент произошел 10 ноября.

Причиной радикальных действий правоохранителей стало отсутствие сертификата о вакцинации против коронавируса или ПЦР-теста у водителя. Показательно, что почти все люди в этом автобусе были без масок.

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Ругались, кричали и угрожали

Недовольные пассажиры стали на сторону водителя и начали бурно возмущаться действиями правоохранителей.

Они выкрикивали нецензурные слова, угрозы в сторону полицейских и кричали, что маски ничего не дают.

Также пассажиры утверждали, что не хотят показывать свои тесты людям, не имеющим медицинского образования. Хотя полиция уполномочена проверять такие документы специальным постановлением Кабмина.

Судя по выкрикам в толпе, маршрутка должна была следовать в Белую Церковь Киевской области.

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Вспомнили о Конституции и родственниках при смерти

Агрессивные люди, которых не пустили в автобус, начали кричать, что их пытаются поставить на колени и якобы нарушить права, предусмотренные Конституцией. Кое-кто же попытался вызвать у органов контроля жалость и уверял, что едет к родственникам, которые лежат при смерти.

Опровержение мифа о "незаконных" проверках

В Минздраве украинцам напомнили, что во время карантина в красных зонах полиция и другие уполномоченные органы имеют полное право проверять у граждан ковидные документы. Это никак не связано с разглашением медицинской тайны.

Без проверок посетителей должны обслуживать только в банках, на заправках, в ветаптеках, а также продовольственных и зоомагазинах.

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