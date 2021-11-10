С автоматами и скандалом: в Киеве полиция заблокировала автобус с невакцинированным водителем

10 ноября 2021 , 16:03
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Источник:

телеграм-канал "Столица"

На автостанции вблизи Центрального железнодорожного вокзала в Киеве полицейские с автоматами заблокировали движение одного из автобусов. Инцидент произошел 10 ноября.

Причиной радикальных действий правоохранителей стало отсутствие сертификата о вакцинации против коронавируса или ПЦР-теста у водителя. Показательно, что почти все люди в этом автобусе были без масок.

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Ругались, кричали и угрожали

  • Недовольные пассажиры стали на сторону водителя и начали бурно возмущаться действиями правоохранителей.
  • Они выкрикивали нецензурные слова, угрозы в сторону полицейских и кричали, что маски ничего не дают.
  • Также пассажиры утверждали, что не хотят показывать свои тесты людям, не имеющим медицинского образования. Хотя полиция уполномочена проверять такие документы специальным постановлением Кабмина.
Важно! Судя по выкрикам в толпе, маршрутка должна была следовать в Белую Церковь Киевской области.

В Киеве автобус заблокировали из-за невакцинированного водителя / Скриншоты видео

Вспомнили о Конституции и родственниках при смерти

Агрессивные люди, которых не пустили в автобус, начали кричать, что их пытаются поставить на колени и якобы нарушить права, предусмотренные Конституцией. Кое-кто же попытался вызвать у органов контроля жалость и уверял, что едет к родственникам, которые лежат при смерти.

Опровержение мифа о "незаконных" проверках

В Минздраве украинцам напомнили, что во время карантина в красных зонах полиция и другие уполномоченные органы имеют полное право проверять у граждан ковидные документы. Это никак не связано с разглашением медицинской тайны.

Без проверок посетителей должны обслуживать только в банках, на заправках, в ветаптеках, а также продовольственных и зоомагазинах.

В Киеве полиция не выпустила с вокзала автобус с невакцинированным водителем: видео – Внимание! Присутствует нецензурная лексика

 

Автор: Вікторія Довгань