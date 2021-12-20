Банковая – точка кипения, – глава полиции Киева о массовых акциях протеста

Сейчас улица Банковая, где расположен Офис Президента Украины, является одним из самых беспокойных уголков для столичной полиции.

Ведь там регулярно проходят массовые акции протеста, а потому правоохранители вынуждены усиленно следить за безопасностью и порядком, рассказал глава полиции Киева Иван Выговский.

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Уроки из предыдущих ошибок

По его словам, сейчас полиция учитывает старые ошибки, когда на митингах взрывались гранаты, травмировались и даже погибали как правоохранители, так и гражданские. Чтобы избежать повторения трагических сценариев, полицейские вводят режим усиленных проверок в случае угрозы провокаций.

Точка кипения в последние годы – это Банковая. Там мы пропускаем людей, но после поверхностного осмотра, чтобы никто ничего не пронес из оружия, чтобы не было никаких травм,

– пояснил Выговский.

Он отметил, что такие меры безопасности приняли 1 декабря во время последних протестов под Офисом Президента. Людей пропускали через специальные контрольно-пропускные пункты.

Демократия – превыше всего

Отвечая на вопрос, стоило ли бы вообще ограничить доступ протестующих к Банковой, Выговский подчеркнул, что полиция не имеет таких полномочий и лишь должна следить, чтобы там все было мирно.

Он заверил, что режим усиленного контроля вводится далеко не всегда – только тогда, когда поступают соответствующие сигналы о возможных обострения.

Глава полиции Киева подчеркнул, что главная задача полиции – максимальное обеспечение демократического права граждан на массовые собрания. Впрочем, если они перетекают в порчу имущества или стычки, то правоохранители просто не могут бездействовать.

Нехватка кадров в полиции

Также в интервью Выговский пожаловался на существенный некомплект в рядах столичной полиции. По его подсчетам, сейчас доля свободных должностей составляет 18%. Больше всего не хватает оперов, следователей и участковых.