В Белой Церкви мужчина напал на машину скорой, но неожиданно получил по голове: видео

2 августа 2021 , 16:02
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Источник:

"Киев сейчас"

Неожиданной развязкой и задержанием закончились приключения мужчины, который по неизвестным причинам решил атаковать машину скорой в Белой Церкви. Произошел инцидент вечером 30 июля.

Запись инцидента сделали прохожие, которые стали свидетелями неадекватного поведения мужчины. По предварительным данным, он подошел к припаркованной машине скорой и начал бить ее ногами.

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Когда водитель вышел из салона, злоумышленник решил напасть и на него.

Побитого задержали полицейские

  • Чем именно обусловлено поведение мужчины, неизвестно. Вполне вероятно, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
  • Когда злоумышленник начал бросаться на водителя, тот надавал ему изрядных тумаков.
  • После того, как противостояние водителю скорой было окончательно проиграно, на место инцидента приехали полицейские.

Как именно квалифицировали правоохранители действия злоумышленника, неизвестно. Однако через несколько минут с момента нападения на скорую уже достаточно избитого водителем мужчину задерживали патрульные.

Смотрите видео драки между неадекватом и водителем скорой на Киевщине:

Автор: Олексій Чибісов