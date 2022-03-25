Безлюдный центр, футбол, цветы и кофейни: как выглядит Киев во время войны – фоторепортаж

Киев сейчас выглядит необычно – в центре столицы почти не видно людей, а между тем спальные районы приходят в себя и начинают оживать, несмотря на регулярные сигналы тревоги и громкие взрывы на окраинах.

24 канал публикует подборку фотографий – Киев сегодня. Съемка проходила с соблюдением правил военного положения – на кадрах нет наших военных, блокпостов и критических объектов инфраструктуры. Только мирный/красивый/древний Киев. Но сейчас он такой, каким большинство из вас его еще никогда не видело.

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Площадь Независимости. Важна для каждого украинца / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

Андреевская церковь – вечная и неповторимая / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

Мечта всего цивилизованного мира / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

Война – войной, а футбол по расписанию / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

В спальных районах Киева начали работать кофейни, некоторые из них открыты допоздна. Клиентов немного, но есть. А самые ожидаемые посетители – бойцы теробороны, которых угощают бесплатно. Кроме того, работают многие супермаркеты, хлебные магазины, киоски с сигаретами и даже салоны красоты и парикмахерские (правда, в последние нужно предварительно записываться)…



В кафе воинам всегда рады / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

Но киевляне не всех встречают радушно. На некоторых домах появились такие надписи… / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

Уничтоженная многоэтажка столицы / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

Девятиэтажка на Оболони, в которую оккупанты попали в начале войны, превратилась в дом-призрак. Но в некоторых наименее поврежденных квартирах жильцы остались...

Жизнь продолжается!

На набережной Днепра расцвели крокусы / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

Как выглядит Киев во время войны / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

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