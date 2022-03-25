24 канал публікує добірку світлин – Київ сьогодні. Зйомка відбувалася з дотриманням правил воєнного стану – на кадрах немає наших військових, блокпостів і критичних об’єктів інфраструктури. Лише мирний/гарний/древній Київ. Але нині він такий, яким більшість з вас його ще ніколи не бачила...

До теми Київ спорожнів наполовину, залишилися переважно чоловіки, – Кличко про наслідки війни



Майдан Незалежності. Важливий для кожного українця / Фото Анатолія Яворського, 24 канал



Андріївська церква – вічна і неповторна / Фото Анатолія Яворського, 24 канал



Мрія всього цивілізованого світу / Фото Анатолія Яворського, 24 канал



Війна – війною, а футбол за розкладом / Фото Анатолія Яворського, 24 канал

У спальних районах Києва почали працювати кав’ярні, деякі з них відкриті аж допізна. Клієнтів небагато, але є. А найочікуваніші відвідувачі – бійці тероборони, яких пригощають безкоштовно. Крім того, працюють багато супермаркетів, хлібні магазини, кіоски з цигарками і навіть салони краси та перукарні (щоправда, до останніх треба попередньо записуватися)…



У кав’ярнях воїнам завжди раді / Фото Анатолія Яворського, 24 канал



Але кияни не всіх зустрічають гостинно. На деяких будинках з'явилися такі написи… / Фото Анатолія Яворського, 24 канал



Знищена багатоповерхівка столиці / Фото Анатолія Яворського, 24 канал

Дев’ятиповерхівка на Оболоні, в яку окупанти влучили на початку війни, перетворилася в будинок-привид. Але в деяких найменш пошкоджених квартирах мешканці залишилися...

Життя триває!



На набережній Дніпра розквітли крокуси / Фото Анатолія Яворського, 24 канал

Як виглядає Київ під час війни / Фото Анатолія Яворського, 24 канал

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