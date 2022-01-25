Блогерка "Тишина" с друзьями избили мужчину на моноколесе в Киеве: видео инцидента
Источник:"Киев Оперативный"
Киевская блоггерша "Тишина", которая уже неоднократно попадала в скандалы из-за своих поступков и слов, "вляпалась" снова. На этот раз она с друзьями сбили мужчину, который ехал по дороге на моноколесе.
Видео инцидента информационный паблик опубликовал на своей странице в телеграмме. Впрочем, когда именно произошла авария, неизвестно.
К слову Скандальная блогерша "Тишина" заявила, что вернулась в "с**ную Юкрейн"
Друг блогера сбил курьера
На опубликованном видео "Тишина", сидящая на переднем пассажирском сиденье, выпивает алкогольные напитки вместе с пассажиром с задних сидений. Выпивал ли водитель авто – по видео судить тяжело. Информация же об этом отсутствует.
Когда водитель пытается перестроиться вправо, он не смог рассчитать безопасную скорость и сбил курьера на моноколесе.
Мужчина сразу же свалился на асфальт, а автомобиль с виновниками проехал еще несколько метров и, похоже, остановился. На этом моменте видео закончилось.
Друзья блоггерши сбили курьера: смотрите видео
Реакция сети и объяснение "Тишиной"
Похоже, после публикации видео скандальная блогерша потерпела уже не первую волну хейта в свой адрес. Ее обвиняли, что, мол, виновники покинули место ДТП.
Впрочем, впоследствии "Тишина" опубликовала в инстаграмме объяснение. Она уверяет, что с пострадавшим обо всем договорились на месте аварии.
Угомонитесь, пожалуйста, мы человеку заплатили за сломанную подставку на моноколесе и разъехались. Претензий нет,
– заверила блогерша.
Объяснение "Тишиной" по ДТП в Киеве / Скриншот с ее инстаграма
Чем "известна" блогерша "Тишина"
- Настоящее ее имя – Мария Семенова. Впервые она стала "известной", если так можно сказать, в 2020 году после неудачной попытки покончить с собой в прямом эфире. Блогерку спасли патрульные полицейские.
- Впоследствии о ней снова заговорили в негативном контексте, когда "Тишина" разгромила съемную квартиру. Якобы из-за того, что ее попросили уехать раньше, чем было предварительно договорено.
- После этого Семенова на время выехала в Россию. К сожалению, не надолго. По возвращении она снова вляпалась в скандал – заявлением о "возвращении в с**ану Юкрейн".