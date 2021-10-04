"Более 30 лет держал на плечах киевскую скорую": умер известный врач Вершигора
Источник:фейсбук Ольги Богомолец
В Киеве умер многолетний глава столичной скорой помощи Анатолий Вершигора. Об этом стало известно 3 октября.
По словам бывшего народного депутата, врача Ольги Богомолец, ее коллега посвятил спасению киевлян несколько десятилетий жизни. Он добросовестно выполнял свой долг даже в самые тяжелые времена.
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Не хочу верить. Такого, как он, больше нет и не будет. Хочу, чтобы каждый из вас увидел его глаза и знал, что именно он – Анатолий Вершигора – был тем человеком, который более 30 лет держал на своих плечах работу киевской скорой помощи,
– написала экс-политик.
Богомолец подчеркнула, что Вершигора не изменял своим принципам даже в безвыходных ситуациях. Да, ему пришлось работать в отсутствие лекарств, бензина и даже зарплат для медработников.
Анатолий Вершигора принимал активное участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства / Фото из фейсбука Ольги Богомолец
Участник самых бурных событий
Экс-начальник киевской скорой не остался в стороне от таких событий, как Оранжевая революция и Революция достоинства. В частности, во время последней он помогал спасать раненых протестующих и выносил тела погибших Героев Небесной Сотни.
"И какие бы не были политические расклады наверху – он всегда оставался Человеком... Ему можно было дозвониться и днем, и ночью, и не в зависимости от твоей должности и статуса, он всегда делал все, что мог", – написала в некрологе Богомолец.
Текст публикации Ольги Богомолец:
Такого, как он, больше нет и не будет.
Хочу, чтобы каждый из вас увидел его глаза и знал, что именно он – Анатолий Вершигора – был тем человеком, который более 30 лет держал на своих плечах работу киевской скорой помощи.
И тогда, когда не было медикаментов, и тогда, когда не было бензина, и тогда, когда не было зарплат…
Вместе мы прошли Оранжевую революцию и Революцию Достоинства: море крови, раненых и тел погибших.
И каковы бы ни были политические расклады наверху – он всегда оставался ЧЕЛОВЕКОМ…
Ему можно было дозвониться и днем, и ночью, и не в зависимости от твоей должности и статуса, он всегда делал все, что мог.
Вечная и светлая память.
Достойному ВРАЧУ и светлому ЧЕЛОВЕКУ.