По словам бывшего народного депутата, врача Ольги Богомолец, ее коллега посвятил спасению киевлян несколько десятилетий жизни. Он добросовестно выполнял свой долг даже в самые тяжелые времена.

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Не хочу верить. Такого, как он, больше нет и не будет. Хочу, чтобы каждый из вас увидел его глаза и знал, что именно он – Анатолий Вершигора – был тем человеком, который более 30 лет держал на своих плечах работу киевской скорой помощи,

– написала экс-политик.

Богомолец подчеркнула, что Вершигора не изменял своим принципам даже в безвыходных ситуациях. Да, ему пришлось работать в отсутствие лекарств, бензина и даже зарплат для медработников.



Анатолий Вершигора принимал активное участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства / Фото из фейсбука Ольги Богомолец

Участник самых бурных событий

Экс-начальник киевской скорой не остался в стороне от таких событий, как Оранжевая революция и Революция достоинства. В частности, во время последней он помогал спасать раненых протестующих и выносил тела погибших Героев Небесной Сотни.

"И какие бы не были политические расклады наверху – он всегда оставался Человеком... Ему можно было дозвониться и днем, и ночью, и не в зависимости от твоей должности и статуса, он всегда делал все, что мог", – написала в некрологе Богомолец.

Текст публикации Ольги Богомолец:​