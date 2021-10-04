За словами колишньої народної депутатки, лікарки Ольги Богомолець, її колега присвятив порятунку киян кілька десятиліть життя. Він сумлінно виконував свій обов'язок навіть у найважчі часи.

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Покликання бути вірним професії

Не хочу вірити. Такого, як він, більше нема і не буде. Хочу, щоб кожен із вас побачив його очі й знав, що саме він – Анатолій Вершигора – був тією людиною, яка понад 30 років тримала на своїх плечах роботу київської швидкої допомоги,

– написала експолітикиня.

Богомолець наголосила, що Вершигора не зраджував своїм принципам навіть у безвихідних ситуаціях. Так, йому довелося працювати за відсутності ліків, бензину і навіть зарплат для медпрацівників.



Анатолій Вершигора брав активну участь в Помаранчевій революції та Революції Гідності / Фото з фейсбуку Ольги Богомолець

Учасник найбуремніших подій

Ексочільник київської швидкої не лишився осторонь від таких подій, як Помаранчева революція та Революція гідності. Зокрема, під час останньої він допомагав рятувати поранених протестувальників та виносив тіла загиблих Героїв Небесної Сотні.

"І які б не були політичні розклади нагорі – він завжди залишався Людиною… Йому можна було додзвонитися і вдень, і вночі, й не залежно від твоєї посади і статусу, він завжди робив все, що міг", – написала у некролозі Богомолець.

Текст публікації Ольги Богомолець: