В больнице умер пешеход, которого вместе с велосипедистом в Киеве сбил водитель грузовика

62-летний мужчина, которого 2 ноября снес Renault Master в Святошинском районе Киева, умер в реанимации медицинского учреждения. Травмы пострадавшего оказались слишком сложными, чтобы врачи смогли спасти ему жизнь.

Информацию о смерти второго пострадавшего от нарушения 24-летнего мужчины подтвердили в комментарии 24 каналу в полиции Киева. Мужчина, по данным правоохранителей, ушел из жизни утром 3 ноября.

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Поскольку в результате аварии погибли два человека, следователи переквалифицировали уголовное производство.

Меру пресечения будут избирать позже

Отныне правоохранители инкриминируют задержанному за проезд на красный нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек.

Уголовный кодекс Украины предусматривает за такое нарушение от 3 до 10 лет заключения.

Вскоре следователи сообщат водителю о подозрении в совершении преступления по новой квалификации.

Кроме того, прокуроры вынуждены переделывать ходатайство об избрании мужчине меры пресечения. Поэтому суд рассмотрит этот документ несколько позже.

Что известно о смертельной аварии с участием грузовика в Киеве

Днем, 2 ноября, водитель Renault Master, по предварительным данным, отвлекся на телефон и выехал на пешеходный переход на красный свет. В это время дорогу переходило немало пешеходов. Все они успели отскочить, кроме велосипедиста и пешехода 1959 года рождения. Владелец двухколесного транспорта погиб по дороге в больницу. Второго пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Впрочем, спасти мужчине жизнь медики не смогли.