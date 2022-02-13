"Борисполь" работает в обычном режиме, но есть некоторые изменения в рейсах

Международный аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме. Практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов.

Информацию о работе аэропорта по состоянию на 13 февраля сообщили в Министерстве инфраструктуры.

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Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме. Все необходимые международные стандарты соблюдаются,

– отметили в ведомстве.

В то же время информируют, что практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках.

Отмененные или измененные авиарейсы

Однако есть авиакомпании, которые все же изменили или отменили рейсы, а именно:

Компания KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022;

FLY-DUBAI – изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25;

QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на большем воздушном судне по расписанию;

AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201202.

Закрытие неба над Украиной: что известно

В Украине 13 февраля начала распространяться информация о якобы закрытии авиасообщения. Предпосылкой к этому стало то, что страховые компании отзывают гарантии на перелеты.

В Министерстве инфраструктуры назвали такие заявления фейковыми. Более того, подчеркнули, что закрытие авиапространства является суверенным правом нашего государства. В свою очередь Украина готова поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки рынка.

Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся решения правительства.

По всем вопросам отмены и задержки рейсов, гражданам следует обращаться непосредственно к авиакомпаниям, которые обслуживают эти рейсы.

Текст публикации Министерства инфраструктуры:

Информация о работе ГП МА "Борисполь" от 13 февраля 2022 года

В связи с противоречивой информацией на фоне роста напряженности вокруг Украины Международный аэропорт "Борисполь" сообщает следующее:

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме.

Внимательно следите за информацией о расписании самолетов авиакомпаний на онлайн-табло нашего сайта.

По всем вопросам отмены и задержки рейсов, обращайтесь непосредственно к авиакомпаниям, которые обслуживают эти рейсы.

В ближайшее время расписание может изменяться. Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодня практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов.

Отдельно сообщаем:

Компания KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022.

FLY-DUBAI – изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25

QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на большем воздушном судне по расписанию

AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта

Еще раз подчеркиваем, что все необходимые Международные стандарты соблюдаются, аэропорт работает в штатном режиме.

Следовательно, сохраняйте спокойствие и следите за возможными изменениями в расписании.