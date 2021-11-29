В "Борисполе" технический транспорт повредил самолет, на котором летает Шахтер
Источник:24 канал
Транспортное происшествие случилось утром на территории аэропорта "Борисполь". Ленточный погрузчик задел часть двигателя Boeing 737-700, которым иногда пользуется донецкий футбольный клуб.
В комментарии 24 каналу в пресс-службе информацию об инциденте подтвердили, но пообещали рассказать подробности позже. Кроме того, представители компании подчеркнули, что Шахтер лишь иногда летает на этом лайнере.
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В то время, когда футболисты не нуждаются в перелете, Boeing обслуживает других пассажиров SkyUp.
Задержек рейсов не было
Ленточный погрузчик врезался в двигатель Boeing / Фото "Киева Оперативного"
- Судя по официальному онлайн-табло авиакомпании, все рейсы 29 ноября проходили без задержек. Так что, похоже, на обслуживание пассажиров инцидент никак не повлиял.
- На фотографиях, которые сделали очевидцы инцидента, видно, что технический транспорт задел обшивку двигателя самолета.
- В результате столкновения была повреждена небольшая часть авиационного алюминия.
Насколько серьезны повреждения, а также как быстро самолет вернется к обслуживанию пассажиров, пока неизвестно.