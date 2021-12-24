В "Борисполе" задержали контрабандиста, который привязал к себе 6 коробок с iPhone 13

Украинец пытался нелегально провезти через границу новенькие смартфоны компании Apple. 24 декабря его поймали в аэропорту "Борисполь".

Как рассказали таможенники, мужчина возвращался из ОАЭ и пытался пройти "зеленым коридором" и уклониться от декларирования ввоза дорогой продукции. Незаконно ввезти айфоны ему не дали правоохранители, которые отправили пассажира на проверку.

Смотрите также 10 тысяч долларов ежемесячно: начальника региональной таможни разоблачили на взяточничестве

Перевозил мужчина 6 iPhone-13 Pro Max.

Купил намного дешевле, чем в Украине

Мужчина пытался тайком завезти 6 iPhone-13 Pro Max в Украину / Фото Киевской таможни

Таможенники увидели, что мужчина прикрепил коробки со смартфонами к себе скотчем и считал, что на границе этого не заметят.

Согласно чекам, которые были у нарушителя, за iPhone он уплатил почти 200 тысяч гривен. Тогда как в Украине такие будут стоить минимум 258 тысяч.

Весь товар у контрабандиста-неудачника изъяли, а в отношении него составили административный протокол.



Все контрабандные айфоны изъяли / Фото киевской таможни

Действия мужчины правоохранители квалифицировали как сокрытие от таможенного контроля. Если суд признает мужчину виновным, его могут оштрафовать на сумму, равную стоимости товара. Соответственно, скорее всего, злоумышленнику придется пополнить украинский бюджет на 200 тысяч.

Контрабанду изымают каждый день

Фактически на каждом пункте пропуска в Украине таможенники регулярно ловят контрабандистов. 20 декабря работники КПВВ "Шегини" нашли в автобусе контрабанду на 1,3 миллиона гривен. Ценные брендовые вещи злоумышленники спрятали среди мешков с секонд-хендом.

19 декабря на Сумщине, возле границы с Россией, поймали украинца, который пытался завезти из страны-агрессора голубей.