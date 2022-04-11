Бородянка оживает: сотни волонтеров и спасателей работают почти круглосуточно

Городок Бородянка Киевской области российские оккупанты практически уничтожили. Сейчас, чтобы разобрать хотя бы завалы, в городе, не покладая рук, работают сотни спасателей и волонтеров.

О том, что происходит в Бородянке, рассказали в Киевской ОВА. Видеоэкскурсию по городу провел глава военной администрации Александр Павлюк.

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Город оживет и расцветет, – Павлюк

Сотни спасателей и волонтеров сейчас разбирают завалы и достают погибших. Я верю: город оживет и расцветет,

– сказал Павлюк.

Однако сейчас в городе – множество домов, на которые сбрасывала бомбы российская авиация. Глава ОВА сообщил, что хотел бы пригласить всех, кто сомневается в преступлениях России, пожить в этих помещениях.

Смотрите видео из Бородянки / Видео Киевской ОВА:

Только на разминирование Киевской области может уйти год

Ранее Александр Павлюк рассказал, что не советует жителям, которые выехали, пока возвращаться в Киевскую область. Ведь здесь много работы для взрывотехников – по разминированию. Активные работы продлятся в течение апреля – мая, а вот на полное разминирование может понадобиться год.