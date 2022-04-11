Мэр Ирпеня Александр Маркушин уведомил жителей Ирпеня об усиленном комендантском часе. Он будет действовать с 6 утра 12 апреля до 9 утра 15 апреля.

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Усиленные меры безопасности

Как сообщил Маркушин, в это время въезд в город будет заблокирован. Исключением будут правоохранители и спасатели по согласованному списку.

Тем, кто едет в Бучу, нужно будет объехать Ирпень через Дмитровку и Забучье.

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