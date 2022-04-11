Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив мешнканців Ірпеня про посилену комендантську годину. Вони діятиме з 6 ранку 12 квітня до 9 ранку 15 квітня.
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Посилені заходи безпеки
Як повідомив Маркушин, у цей час в'їзд до міста буде заблокований. Винятком будуть правоохоронці та рятувальники за узгодженим списком.
Тим, хто їде до Бучі, потрібно буде оминути Ірпінь через Дмитрівку та Забуччя.
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