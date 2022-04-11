Про те, що відбувається у Бородянці, розповіли в Київській ОВА. Відеоекскурсію містом провів голова військової адміністрації Олександр Павлюк.

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Місто оживе і розквітне, – Павлюк

Сотні рятувальників та волонтерів зараз розбирають завали та дістають загиблих. Я вірю: місто оживе і розквітне,

– сказав Павлюк.

Проте зараз у місті – безліч будинків, на які скидала бомби російська авіація. Голова ОВА повідомив, що хотів би запросити усіх, хто сумнівається в злочинах Росії, пожити в цих помешканнях.

Дивіться відео з Бородянки / Відео Київської ОВА:

Лише на розмінування Київщини може піти рік

Раніше Олександр Павлюк розповів, що не радить жителям, що виїхали, поки повертатись на Київщину. Адже тут багато роботи для вибухотехніків – з розмінування. Активні роботи триватимуть протягом квітня – травня, а от на повне розмінування може знадобитись рік.