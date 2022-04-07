Бородянка, пожалуй, самый разрушенный поселок в Киевской области, – журналист

Российские оккупанты почти уничтожили ряд городков Киевской области. Очень пострадала от рук неприятеля и Бородянка.

Целых домов в населенном пункте почти не осталось. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист из Киева Евгений Назаренко.

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Целых домов в городе почти нет

"Бородянка, наверное, самый разрушенный поселок в Киевской области. Возможно, в частном секторе есть еще целые дома, однако на центральной улице в Бородянке повсюду остатки от авиабомб и обстрелов", – подчеркнул Назаренко.

Могилы – среди огородов и во дворах

По его словам, в Бородянке есть могилы среди огородов, во дворах. Местные в основном погибли от боевых действий.

Поскольку оккупанты не выпускали никого на кладбище, их (погибших – 24 канал) хоронили родственники, соседи прямо у себя на огородах,

– рассказал журналист.

Он отметил, что в поселке много неразорванных снарядов, поэтому на разминирование этой территории уйдут еще годы. Вероятно, количество жертв будет расти, так как завалы продолжают разбирать.