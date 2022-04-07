Цілих будинків у населеному пункті майже не залишилось. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст з Києва Євген Назаренко.

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Цілих будинків в місті майже немає

"Бородянка, напевно, найзруйнованіше селище в Київській області. Можливо, у приватному секторі ще є цілі будинки, однак на центральній вулиці в Бородянці усюди залишки від авіабомб та обстрілів", – наголосив Назаренко.

Могили – серед городів та у дворах

За його словами, в Бородянці є могили серед городів, у дворах. Місцеві здебільшого загинули від бойових дій.

Оскільки окупанти не випускали нікого на цвинтар, їх (загиблих – 24 канал) ховали родичі, сусіди просто у себе на городах,

– розповів журналіст.

Він зауважив, що у селищі багато нерозірваних снарядів, тому на розмінування цієї території підуть ще роки. Ймовірно, кількість жертв збільшуватиметься, адже завали продовжують розбирати.