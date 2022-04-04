Бородянка получила масштабные разрушения: видео того, как сейчас выглядит городок
Источник:фейсбук Минобороны
В городке Бородянка Киевской области российские захватчики создали масштабные разрушения. В сети обнародовали кадры того, как он сейчас выглядит.
В Министерстве обороны Украины отметили, что, когда враг захлебнулся от быстрого нападения на Украину колоннами захватнической техники, он перешел к тактике зверства – обстреливать мирные города.
Читайте также Им нас не сломать, мы выстоим, агрессор заплатит, – Кличко о зверствах россиян на Киевщине
Россияне нанесли разрушения Бородянке
В ведомстве сообщили, что городок Бородянка на Киевщине получил масштабные разрушения.
Оккупант намеренно обстрелял жилые кварталы, многоэтажки и частные дома,
– отметили в Минобороны.
Там добавили, что под огонь захватчиков попал реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов. В целом россияне атаковали места с большим скоплением мирных людей.
В министерстве заверили, что государство-агрессор ответит за совершенное зверство. А все, что враг разрушил, обязательно отстроят.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резинков заявил, что украинские защитники сломали планы Кремля.
Последствия атак россиян на Бородянку: смотрите видео