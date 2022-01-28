В Броварах в очередной раз "заминировали" школы и торговые центры

В Броварах на Киевщине после обеда 28 января злоумышленники снова сообщили о "минировании" некоторых школ. Кроме того, по их словам, угроза взрыва якобы есть и в части торговых центров города.

В этот раз псевдоминеры действовали по старой схеме. Они направили анонимное сообщение с перечнем объектов, которые якобы выбрали своими "мишенями".

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Полиция была готова

Правоохранители, как всегда, оперативно отреагировали на такие угрозы. Вместе с кинологами и взрывотехниками они начали проверку помещений, предварительно эвакуировав людей.

В список "заминированных" школ попали 5 образовательных учреждений Броваров.

Похожий эпизод в Броварах

К такой же тактике устрашения злоумышленники прибегли и 21 января. Тогда в Броварах также попытались устроить панику из-за фейкового минирования школ и торгово-развлекательных центров.

Аноним, рассылавший письма с предупреждениями, представился "российским террористом "Карнавалом" и требовал выкуп в 2 миллиона гривен. Он утверждал, что в случае, если не получит желаемое, то устроит взрывы с большим количеством жертв.

Текст публикации "Сегодня":

В Броварах "заминировали" часть школ и торговых центров. Как рассказали в полиции Киевской области, сейчас кинологи и взрывотехники проводят проверку в учебных заведениях Броваров. Речь идет о более чем 5 школах, специалисты проверяют помещение по указанным адресам. На время проверок детей эвакуировали.

Также в сообщении анонима упоминалось о заминировании торговых центров в Броварах. Эта информация проверяется стражами порядка.